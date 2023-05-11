Что будет с ценами на овощи "борщевого набора" - ответ Минагрополитики

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"Промышленное выращивание культур из "борщевого набора" - моркови, лука, капусты, красной свеклы вырастут на 20-30% в центральных областях Украины. Увеличены посевы томатов, на которые возник дефицит в прошлом году. Поэтому с осени ситуация на рынке овощей стабилизируется. Мы ожидаем уменьшения импорта и, соответственно, урегулирования цен", - отметил Высоцкий, которого цитирует пресс-служба Минагрополитики.

Детали

По его словам, для выращивания моркови, лука, капусты, красной свеклы расширены площади в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. Также увеличены посевные площади под овощи, в том числе, в регионах, где есть орошение. В частности, в Одесской области – на 10-15%, части Николаевской области и на деоккупированной Херсонщине.

Кроме того, по словам первого заместителя, посевные площади под сахарную свеклу увеличены примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом. Поэтому, как указано, сахара для внутреннего потребления будет произведено достаточно. По прогнозам - около полутора миллионов тонн при внутренних потребностях 900 тысяч тонн.

Напомним

Ранее в Минагрополитики указывали, что дефицита овощей борщевого набора и зерновых в Украине не будет.