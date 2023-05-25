Когда подешевеет черешня: в Запорожской ОВА назвали условие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Цены на черешню обязательно упадут, после того как будет деоккупирована территория. Относительно обеспечения аграрной продукцией, посевная идет полным ходом. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в эфире телемарафона "Единые новости", пишет УНН.
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"Я думаю, черешня она должна удешевиться после того как будет деоккупирована территория. Это обязательно будет. Это если говорить за черешню",- сказал председатель Запорожской ОГА.
Относительно обеспечения агарной продукцией, по словам Малашко, посевная идет полным ходом даже на прифронтовых участках, несмотря на обстрелы и минирование территории врагом.
"Я был на территории за три километра до линии разграничения даже и там аграрии работают. Понимаем, что это люди – Герои. Несмотря на обстрелы, несмотря на то, что они (россияне ред.-) и нашу территорию минируют или стреляют из авиационных бомб, которые не разрываются или разрываются в полях. Аграрии работают дальше", - сообщил председатель Запорожской ОГА.
По его словам, Запорожская область обеспечена на 100% как хлебом, так и другими продуктами питания.
"Так что все будет хорошо и ждем деоккупации", - добавил Малашко.
По данным соцсетей и украинских СМИ в середине мая цены на черешню в Украине побили рекорд. На рынках столицы черешня стоит от 750 до 1 200 грн за килограмм. Испанскую черешню в магазинах можно найти за 1 498,40 грн за килограмм. Самая низкая цена в Мукачево - там предлагается 600 грн за килограмм.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, в этом году увеличено промышленное выращивание культур из "борщевого набора" в ряде областей Украины. Поэтому с осени ситуация на рынке овощей будет более позитивной. Дефицита не будет, цены стабилизируются. Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
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