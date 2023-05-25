Когда подешевеет черешня: в Запорожской ОВА назвали условие

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"Я думаю, черешня она должна удешевиться после того как будет деоккупирована территория. Это обязательно будет. Это если говорить за черешню",- сказал председатель Запорожской ОГА.

Относительно обеспечения агарной продукцией, по словам Малашко, посевная идет полным ходом даже на прифронтовых участках, несмотря на обстрелы и минирование территории врагом.

"Я был на территории за три километра до линии разграничения даже и там аграрии работают. Понимаем, что это люди – Герои. Несмотря на обстрелы, несмотря на то, что они (россияне ред.-) и нашу территорию минируют или стреляют из авиационных бомб, которые не разрываются или разрываются в полях. Аграрии работают дальше", - сообщил председатель Запорожской ОГА.

По его словам, Запорожская область обеспечена на 100% как хлебом, так и другими продуктами питания.

"Так что все будет хорошо и ждем деоккупации", - добавил Малашко.

По данным соцсетей и украинских СМИ в середине мая цены на черешню в Украине побили рекорд. На рынках столицы черешня стоит от 750 до 1 200 грн за килограмм. Испанскую черешню в магазинах можно найти за 1 498,40 грн за килограмм. Самая низкая цена в Мукачево - там предлагается 600 грн за килограмм.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в этом году увеличено промышленное выращивание культур из "борщевого набора" в ряде областей Украины. Поэтому с осени ситуация на рынке овощей будет более позитивной. Дефицита не будет, цены стабилизируются. Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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