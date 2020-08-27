ВС не віддав у приватні руки землю біля церкви-пам'ятки у Кам'янці Подільському
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Верховний Суд підтримав позицію прокуратури про необхідність збереження пам’ятки архітектури національного значення “Покровська церква” у Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Про це інформує пресслужба прокуратури Хмельниччини, передає УНН.
“За принципової позиції прокуратури постановою Верховного Суду залишено в силі рішення... суду, яким задоволено позовні вимоги... прокуратури про необхідність припинення незаконного використання землі в охоронній зоні пам’ятки національного значення “Покровська церква”, — повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що рішенням сесії міської ради у 2012 році земельну ділянку площею 1 тис. кв. м, розташовану в середмісті Кам’янця-Подільського, було передано у власність місцевої жительки.
Виявилось, що ця земля належить до охоронної зони пам’ятки національного значення “Покровська церква”, збудованої ще у 1864 році, а тому для неї встановлено особливий режим використання та її виділення можливе лише за погодження Міністерства культури.
Окрім цього, надана ділянка лежить в межах прибережної захисної смуги річки Смотрич, де будь-яке будівництво забороняється.
“У зв’язку із цим, діючи на захист інтересів держави, прокуратура звернулась до суду з вимогами визнати вказане рішення міської ради та державний акт на право приватної власності на землю недійсними, а також скасувати їх”, — йдеться в повідомленні прокуратури.
Як повідомляв УНН, у Києві судитимуть жінку за шахрайство із землею на понад 1,8 млн гривень.