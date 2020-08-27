ВС не отдал в частные руки землю возле церкви-памятника в Каменце Подольском

"По принципиальной позиции прокуратуры постановлением Верховного Суда оставлено в силе решение... суда, которым удовлетворены исковые требования... прокуратуры о необходимости прекращения незаконного использования земли в охранной зоне памятника национального значения "Покровская церковь", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что решением сессии городского совета в 2012 году земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, расположенный в центре Каменца-Подольского, был передан в собственность местной жительницы.

Оказалось, что эта земля относится к охранной зоне памятника национального значения "Покровская церковь", построенной еще в 1864 году, а потому для нее установлен особый режим использования и ее выделение возможно только по согласованию Министерства культуры.

Кроме этого, предоставленный участок находится в пределах прибрежной защитной полосы реки Смотрич, где любое строительство запрещается.

"В связи с этим, действуя в защиту интересов государства, прокуратура обратилась в суд с требованиями признать указанное решение городского совета и государственный акт на право частной собственности на землю недействительными, а также отменить их", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал УНН, в Киеве будут судить женщину за мошенничество с землей на более чем 1,8 млн гривен.



