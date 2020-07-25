Вручили підозри “довіреним особам Зеленського”, які отримали 250 тис. доларів за обіцянки призначення на керівні посади

“Слідчі Нацполіції повідомили зловмисникам про підозру у заволодінні 250 тисячами доларів США за призначення на керівні посади. Учасники групи були викриті правоохоронцями у серпні 2019 року у протиправному заволодінні коштами в особливо великих розмірах за нібито призначення громадян на керівні посади до органів державної влади України... Під час досудового розслідування встановлено, що в Києві учасники організованої групи видавали себе за представників Офісу Президента України та підшукували громадян, які хотіли влаштуватися на керівні посади до органів державної влади України та на державні підприємства. Від них підозрювані отримували гроші в особливо великих розмірах за сприяння у такому призначенні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановлено, що зловмисники діяли у період з липня по серпень 2019 року.

“Затримали учасників групи одразу після передачі частини суми – 250 тис. доларів США – поблизу Офісу Президента України”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили чотирьом учасникам групи про підозру. Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Незакінчений замах на шахрайство в особливо великому розмірі, вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.

Також зловмисникам інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, вчиненого організованою групою) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, чоловіка, який намагався “продати” посаду голови Миколаївської ОДА, судитимуть за шахрайство.