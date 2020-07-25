Вручили подозрения "доверенным лицам Зеленского", которые получили 250 тыс. долларов за обещания назначения на руководящие должности

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Следователи Нацполиции сообщили о подозрении участникам организованной группы, выдавали себя за представителей Офиса Президента Украины и получили 250 тыс. долларов США за назначение на руководящие должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Главного следственного управления Нацполиции.

"Следователи Нацполиции сообщили злоумышленникам о подозрении в завладении 250 тысячами долларов США за назначение на руководящие должности. Участники группы были уличены правоохранителями в августе 2019 в противоправном завладении средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины... во время досудебного расследования установлено, что в Киеве участники организованной группы выдавали себя за представителей Офиса Президента Украины и подыскивали граждан, которые хотели устроиться на руководящие должности в органы государственной власти Украины и на государственные предприятия. От них подозреваемые получали деньги в особо крупных размерах за содействие в таком назначении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлено, что злоумышленники действовали в период с июля по август 2019 года.

"Задержали участников группы сразу после передачи части суммы - 250 тыс. долларов США - вблизи Офиса Президента Украины", - указано в сообщении.

Сообщается, что сейчас следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили четырем участникам группы о подозрении. Им инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Неоконченный покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Также злоумышленникам инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением другого общественно опасного деяния, совершенного организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Напомним, мужчину, который пытался "продать" должность председателя Николаевской ОГА, будут судить за мошенничество .

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