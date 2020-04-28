ВРП внесла Зеленському подання про призначення кандидатів на посади суддів у місцевих судах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вища рада правосуддя на засіданні 28 квітня 2020 року ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення 20 кандидатів на посади суддів до місцевих загальних судів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ВРП.
У повідомленні зазначено, що йдеться про посади суддів у місцевих судах Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харківської областей.
"Вища рада правосуддя планує розглянути загалом 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів із відборів 2012, 2013, 2017 років, які претендують на зайняття вакантних посад суддів у місцевих загальних судах. За результатами засідання 27 та 28 квітня 2020 року ВРП внесла Президентові України подання про призначення щодо 40 кандидатів на посади суддів, зокрема у суди, які на сьогодні не здійснюють правосуддя через відсутність суддів", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для відновлення роботи судів: Зеленському хочуть внести подання на низку суддів
У ВРП також нагадали, що кандидати на посади суддів взяли участь у засіданні Ради у режимі відеоконференцзв’язку. Таке рішення було прийнято з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя звернулася до Верховної Ради України з пропозицією утриматись від внесення змін до закону про Державний бюджет України в частині зменшення суддівської винагороди.