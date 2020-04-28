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ВСП внесл Зеленскому представление о назначении кандидатов на должности судей в местных судах

ВСП внесл Зеленскому представление о назначении кандидатов на должности судей в местных судах

Киев  •  УНН

 • 20899 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший совет правосудия на заседании 28 апреля 2020 года принял решение внести Президенту Украины представление о назначении 20 кандидатов на должности судей местных общих судов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВСП.

В сообщении отмечается, что речь идет о должностях судей в местных судах Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской областей.

"Высший совет правосудия планирует рассмотреть в общем 467 рекомендаций кандидатов на должности судей из отборов 2012, 2013, 2017, претендующих на занятие вакантных должностей судей в местных общих судах. По результатам заседания 27 и 28 апреля 2020 года ВСП внесл Президенту Украины представление о назначении в отношении 40 кандидатов на должности судей, в частности в суды, которые на сегодняшний день не осуществляют правосудие из-за отсутствия судей", - говорится в сообщении.

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В ВСП также напомнили, что кандидаты на должности судей приняли участие в заседании Совета по режиме видеоконференцсвязи. Такое решение было принято с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, Высший совет правосудия обратился в Верховную Раду Украины с предложением воздержаться от внесения изменений в закон о Государственном бюджете Украины в части уменьшения судейского вознаграждения.

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