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ВРП просить Раду не зменшувати розмір суддівської винагороди в умовах поширення коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Вища рада правосуддя звернулася до Верховної Ради України з пропозицією утриматись від внесення змін до Закону про Державний бюджет України в частині зменшення суддівської винагороди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.

“Судді не припиняють здійснювати правосуддя в цих складних умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, працюючи в умовах надмірного навантаження та ризиків”, — наголосила доповідач Світлана Шелест.

Повідомляється, що попри те, що в Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя, ВРП не була залучена до розробки запропонованих змін до Державного бюджету.

“ВРП також звернула увагу, що відповідно до статті 130 Конституції України розмір суддівської винагороди визначається Законом України “Про судоустрій і статус суддів” та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами",- йдеться в повідомленні.

При цьому ВРП нагадала, що Конституційний Суд України неодноразово та послідовно вказував на те, що особливий порядок фінансування судів є однією із конституційних гарантій незалежності суддів; встановлена система гарантій незалежності суддів не є їхнім особистим привілеєм.

Також, неодноразово наголошували на аналогічних принципах і міжнародні інституції.

“З огляду на викладене у своєму консультативному висновку Вища рада правосуддя зауважила, що розуміючи відповідальність держави перед кожним громадянином, не підтримує законопроект № 3279 в частині доповнення Закону України “Про Державний бюджет на 2020 рік” статтею 29 та звертається до Верховної Ради України з пропозицією утриматись від прийняття положень, які будуть порушувати конституційні гарантії незалежності суддів",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційними низку положень закону Зеленського про судову реформу.

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