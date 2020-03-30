ВРП просить Раду не зменшувати розмір суддівської винагороди в умовах поширення коронавірусу

КИЇВ. 30 березня. УНН. Вища рада правосуддя звернулася до Верховної Ради України з пропозицією утриматись від внесення змін до Закону про Державний бюджет України в частині зменшення суддівської винагороди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.