Для відновлення роботи судів: Зеленському хочуть внести подання на низку суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вища рада правосуддя розпочала розгляд матеріалів щодо внесення Президентові України подань про призначення 20 кандидатів на посади суддів до місцевих загальних судів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Вищу раду правосуддя.
“27 квітня 2020 року Вища рада правосуддя розпочала розгляд матеріалів щодо внесення Президентові України подань про призначення кандидатів на посади суддів до місцевих загальних судів. Кандидати на посади суддів беруть участь у засіданні Ради у режимі відеоконференцзв’язку”, — сказано у повідомленні.
Таке рішення прийнято з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
“Вища рада правосуддя планує розглянути загалом 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів із відборів 2012, 2013, 2017 років, які претендують на зайняття вакантних посад суддів у місцевих загальних судах”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що до проекту порядку денного кожного засідання Вищої ради правосуддя, що відбудуться 27–29 квітня 2020 року, внесено питання про розгляд матеріалів стосовно 20 кандидатів на посади суддів, тобто протягом трьох днів заплановано розгляд рекомендацій загалом стосовно 60 кандидатів.
За результатами розгляду рекомендацій Вища рада правосуддя внесе Президентові України 20 подань про призначення кандидатів на посади суддів місцевих загальних суддів, вісім з яких — стосовно кандидатів на зайняття посад суддів у судах, які на сьогодні не здійснюють правосуддя через відсутність суддів у штаті суду або відсутність у суддів повноважень щодо здійснення правосуддя, вказали у ВРП.
Зокрема, після призначення кандидатів на посаду судді, як вказано, відновлять свою роботу Тростянецький районний суд Вінницької області, Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області, Жидачівський районний суд Львівської області, Решетилівський районний суд Полтавської області, Радивилівський районний суд Рівненської області, Яремчанський міський суд Івано-Франківської області, Оратівський районний суд Вінницької області та Турківський районний суд Львівської області.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя звернулася до Верховної Ради України з пропозицією утриматись від внесення змін до закону про Державний бюджет України в частині зменшення суддівської винагороди.