ВРП відмовилася відстороняти суддю ОАСК Келеберду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вища рада правосуддя повернула Генеральному прокурору клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя судді ОАСК Володимира Келеберди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.
“ВРП повернула без розгляду клопотання Генерального прокурора Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Володимира Келеберди від здійснення правосуддя через порушення порядку повідомлення судді про підозру”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула клопотання Генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступника та суддів цього ж суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.