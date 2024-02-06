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Вразив струмом знайому та задушив її доньку: у Києві 55-річний чоловік отримав довічне

Вразив струмом знайому та задушив її доньку: у Києві 55-річний чоловік отримав довічне

Київ • УНН

 • 23272 перегляди

55-річний чоловік засуджений до довічного ув'язнення за вбивство знайомої та її доньки в Києві. Одну зв'язав і вбив струмом, а іншу задушив дротом.

55-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за подвійне вбивство - знайомої та її доньки, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

"Вироком Шевченківського районного суду Києва чоловіка визнано винним та засуджено до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі. До набрання вироком законної сили суд залишив обвинуваченого під вартою", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, приїхавши до Києва до жінок - 52-річної знайомої та її 30-річної доньки, обвинувачений чекав на зручний момент для вчинення злочину. 

Вночі, коли мати та донька спали, чоловік зв'язав жінку, увімкнув штекер заготовленого електричного дроту в розетку та вразив жінку електричним струмом.

Потім він пішов до кімнати, де спала 30-річна донька, обкрутив навколо її шиї заздалегідь заготовлений кусок дроту та задушив ним жінку.

У подальшому, чоловік викрав з квартири мобільні телефони, ноутбуки, гроші та документи вбитих. 

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав, у вчиненому не розкаявся. Крім того, чоловік намагався покинути територію України після вчинених злочинів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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