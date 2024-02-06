Поразил током знакомую и задушил ее дочь: в Киеве 55-летний мужчина получил пожизненное

55-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за двойное убийство - знакомой и ее дочери, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Приговором Шевченковского районного суда Киева мужчина признан виновным и приговорен к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей", - говорится в сообщении.

Детали

По данным прокуратуры, приехав в Киев к женщинам - 52-летней знакомой и ее 30-летней дочери, обвиняемый ждал удобного момента для совершения преступления.

Ночью, когда мать и дочь спали, мужчина связал женщину, включил штекер заготовленного электрического провода в розетку и поразил женщину электрическим током.

Затем он пошел в комнату, где спала 30-летняя дочь, обкрутил вокруг ее шеи заранее заготовленный кусок проволоки и задушил им женщину.

В дальнейшем, мужчина похитил из квартиры мобильные телефоны, ноутбуки, деньги и документы убитых.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся. Кроме того, мужчина пытался покинуть территорию Украины после совершенных преступлений.