Вранці ворог вдарив по Сумщині: голова ОВА показав наслідки

Деталі

З 5:00 рашисти почали обстрілювати Шалигинську громаду – зафіксовано 12 мінометних прильотів. Ще було 10 прильотів з артилерії о шостій ранку.

З 5:30 ворог відкрив мінометний вогонь по Краснопільській громаді – 8 прильотів.

Також майже о 6:00 окупанти відкрили вогонь по двох селах Новослобідської громади – 6 прильотів по приватних будинках цивільних людей, вулицях, городах. Внаслідок обстрілів виникли пожежі.

За попередніми даними, жертв немає.

Нагадаємо

Вчора, 3 серпня, російські окупанти 10 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області.