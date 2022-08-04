Вранці ворог вдарив по Сумщині: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Сумщину. Голова ОВА Дмитро Живицький в Telegram показав фото та відео наслідків, повідомляє УНН.
Деталі
З 5:00 рашисти почали обстрілювати Шалигинську громаду – зафіксовано 12 мінометних прильотів. Ще було 10 прильотів з артилерії о шостій ранку.
З 5:30 ворог відкрив мінометний вогонь по Краснопільській громаді – 8 прильотів.
Також майже о 6:00 окупанти відкрили вогонь по двох селах Новослобідської громади – 6 прильотів по приватних будинках цивільних людей, вулицях, городах. Внаслідок обстрілів виникли пожежі.
За попередніми даними, жертв немає.
Нагадаємо
Вчора, 3 серпня, російські окупанти 10 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області.