Утром враг ударил по Сумской области: глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую область. Глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram показал фото и видео последствий, сообщает УНН.
Детали
С 5:00 рашисты начали обстреливать Шалыгинскую громаду – зафиксировано 12 минометных прилетов. Еще было 10 прилетов из артиллерии в 6:00.
С 5:30 враг открыл минометный огонь по Краснопольской громаде – 8 прилетов.
Также почти в 6:00 оккупанты открыли огонь по двум селам Новослободской громаді – 6 прилетов по частным домам гражданских людей, улицам, огородам. В результате обстрелов возникли пожары.
По предварительным данным, жертв нет.
Напомним
Вчера, 3 августа, российские оккупанты 10 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области.