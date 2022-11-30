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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44037 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Вранці росіяни знову обстріляли Херсон: загинула 70-річна жінка

Вранці росіяни знову обстріляли Херсон: загинула 70-річна жінка

Київ • УНН

 • 703994 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні вранці російські війська знову обстріляли Херсон – у власній квартирі загинула 70-річна жінка, ще одна людина дістала поранення. Про це в Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Деталі

"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі", – написав Янушевич.

Також 64-річний херсонець дістав поранення, коли перебував на вулиці.

"Російські снаряди падали на дорогу", – додав голова ОВА.

Нагадаємо

Вранці 30 листопада російські військаобстріляли художній музей у Херсоні.

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