Вранці росіяни знову обстріляли Херсон: загинула 70-річна жінка

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"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі", – написав Янушевич.

Також 64-річний херсонець дістав поранення, коли перебував на вулиці.

"Російські снаряди падали на дорогу", – додав голова ОВА.

Нагадаємо

Вранці 30 листопада російські військаобстріляли художній музей у Херсоні.