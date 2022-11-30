Вранці росіяни знову обстріляли Херсон: загинула 70-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні вранці російські війська знову обстріляли Херсон – у власній квартирі загинула 70-річна жінка, ще одна людина дістала поранення. Про це в Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін. 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі", – написав Янушевич.
Також 64-річний херсонець дістав поранення, коли перебував на вулиці.
"Російські снаряди падали на дорогу", – додав голова ОВА.
Нагадаємо
Вранці 30 листопада російські військаобстріляли художній музей у Херсоні.