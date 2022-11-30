Утром россияне снова обстреляли Херсон: погибла 70-летняя женщина

Детали

"Утром рашисты били по центру Херсона. Повредили несколько жилых домов и медицинские заведения, попали в газопровод. 70-летняя жительница Херсона из-за вражеского обстрела погибла в собственной квартире", – написал Янушевич.

Также 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь, сообщил глава ОВА.

"Российские снаряды падали на дорогу", – добавил глава ОВА.

Напомним

Утром 30 ноября российские войска обстреляли художественный музей в Херсоне.