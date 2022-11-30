Утром россияне снова обстреляли Херсон: погибла 70-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня утром российские войска снова обстреляли Херсон – в собственной квартире погибла 70-летняя женщина, еще один человек получил ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Детали
"Утром рашисты били по центру Херсона. Повредили несколько жилых домов и медицинские заведения, попали в газопровод. 70-летняя жительница Херсона из-за вражеского обстрела погибла в собственной квартире", – написал Янушевич.
Также 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь, сообщил глава ОВА.
"Российские снаряды падали на дорогу", – добавил глава ОВА.
Напомним
Утром 30 ноября российские войска обстреляли художественный музей в Херсоне.