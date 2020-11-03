ВР ухвалила законопроект щодо фінансування одноразової виплати по безробіттю

Так, законопроектом №3692 пропонується внести зміни до ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет на 2020 рік" щодо надання можливості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття здійснювати фінансування видатків для державної служби зайнятості. Ці кошти будуть спрямовані на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності та оплату соціальних послуг.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу проект закону №3692 про надання можливості за рахунок коштів Фонду соцстраху фінансувати видатки державної служби зайнятості.