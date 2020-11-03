ВР приняла законопроект о финансировании единовременной выплаты по безработице

Так, законопроектом №3692 предлагается внести изменения в ЗУ "О внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете на 2020 год" относительно предоставления возможности за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы осуществлять финансирование расходов для государственной службы занятости. Эти средства будут направлены на единовременную выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу проект закона №3692 о предоставлении возможности за счет средств Фонда соцстраха финансировать расходы государственной службы занятости.