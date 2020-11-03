ВР ухвалила законопроект про запозичення 556 млн грн на лабораторне обладнання для боротьби з COVID-19

Так, парламент підтримав законопроект №3040а про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень.

“Цим законопроектом розблоковується можливість отримання коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”. З цією метою пропонується збільшити на 547 млн грн річні планові призначення МОЗ на 2020 рік за відповідною програмою шляхом перерозподілу держбюджету на поточний рік”, - сказав під час представлення законопроекту голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування нардеп Михайло Радуцький.

За його словами, зазначені кошти планується витратити на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріалів, тест-систем та холодильного обладнання для лабораторних центрів для підтримки заходів бо боротьбі з COVID-19.

У пояснювальній записці зазначається, що річні планові призначення на 2020 рік для проекту пропонують збільшити на 556,6 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв постанову щодо виділення додаткових коштів на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19.