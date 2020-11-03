ВР приняла законопроект о заимствовании 556 млн грн на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19

Так, парламент поддержал законопроект №3040а о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно государственных заимствований.

"Этим законопроектом разблокируется возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". С этой целью предлагается увеличить на 547 млн грн годовые плановые назначения Минздрава на 2020 год по соответствующей программе путем перераспределения госбюджета на текущий год", - сказал во время представления законопроекта глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования нардеп Михаил Радуцкий.

По его словам, указанные средства планируется потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров для поддержки мероприятий ибо борьбе с COVID-19.

В пояснительной записке отмечается, что годовые плановые назначения на 2020 год для проекта предлагают увеличить на 556,6 млн грн.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о выделении дополнительных средств на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19.