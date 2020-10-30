Кабмін виділив додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19

"Вчора на засіданні уряду була прийнята ще одна важлива постанова щодо виділення додаткових коштів Міністерству охорони здоров’я на закупівлю експрес-тестів, на закупівлю додаткового лабораторного обладнання, виділення коштів для закупівлі лабораторного обладнання в комунальні заклади охорони здоров’я. Це просто у лікарні, у лікарні, які вже на сьогоднішній день мають ПЛР-лабораторії і вони виявили бажання збільшити потужності цих лабораторій", - сказав Степанов.

Він зазначив, що експрес-тестування є новим методом у швидкому тестуванні на антиген.

"Тільки з’явилися ці тести на світовому ринку, вони одразу зареєстровані на території України. Ми прорахували, яку кількість ми можемо робити, і дуже швидко затвердили ці зміни. Виділено додаткові кошти, за що велика подяка всім членам уряду, які підтримали це рішення", - додав міністр.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що в уряді планують виділити додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19.