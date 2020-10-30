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Кабмін виділив додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19

Кабмін виділив додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кабінет міністрів прийняв постанову щодо виділення додаткових коштів на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Вчора на засіданні уряду була прийнята ще одна важлива постанова щодо виділення додаткових коштів Міністерству охорони здоров’я на закупівлю експрес-тестів, на закупівлю додаткового лабораторного обладнання, виділення коштів для закупівлі лабораторного обладнання в комунальні заклади охорони здоров’я. Це просто у лікарні, у лікарні, які вже на сьогоднішній день мають ПЛР-лабораторії і вони виявили бажання збільшити потужності цих лабораторій", - сказав Степанов.

Він зазначив, що експрес-тестування є новим методом у швидкому тестуванні на антиген.

"Тільки з’явилися ці тести на світовому ринку, вони одразу зареєстровані на території України. Ми прорахували, яку кількість ми можемо робити, і дуже швидко затвердили ці зміни. Виділено додаткові кошти, за що велика подяка всім членам уряду, які підтримали це рішення", - додав міністр.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що в уряді планують виділити додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на виявлення антитіл до COVID-19.

Українські Національні Новини

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