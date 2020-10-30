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Кабмин выделил дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19

Кабмин выделил дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12981 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Кабинет министров принял постановление о выделении дополнительных средств на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера на заседании правительства было принято еще одно важное постановление о выделении дополнительных средств Министерству здравоохранения на закупку экспресс-тестов, на закупку дополнительного лабораторного оборудования, выделение средств на приобретение лабораторного оборудования в коммунальные учреждения здравоохранения. Это просто в больницы, в больницы, которые уже на сегодняшний день имеют ПЦР-лаборатории и они выразили желание увеличить мощности этих лабораторий", - сказал Степанов.

Он отметил, что экспресс-тестирование является новым методом в быстром тестировании на антиген.

"Только появились эти тесты на мировом рынке, они сразу зарегистрированы на территории Украины. Мы просчитали, какое количество мы можем делать, и очень быстро утвердили эти изменения. Выделены дополнительные средства, за что большое спасибо всем членам правительства, которые поддержали это решение", - добавил министр.

Напомним, УНН сообщал, что в правительстве планируют выделить дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19.

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