Кабмин выделил дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Кабинет министров принял постановление о выделении дополнительных средств на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Вчера на заседании правительства было принято еще одно важное постановление о выделении дополнительных средств Министерству здравоохранения на закупку экспресс-тестов, на закупку дополнительного лабораторного оборудования, выделение средств на приобретение лабораторного оборудования в коммунальные учреждения здравоохранения. Это просто в больницы, в больницы, которые уже на сегодняшний день имеют ПЦР-лаборатории и они выразили желание увеличить мощности этих лабораторий", - сказал Степанов.
Он отметил, что экспресс-тестирование является новым методом в быстром тестировании на антиген.
"Только появились эти тесты на мировом рынке, они сразу зарегистрированы на территории Украины. Мы просчитали, какое количество мы можем делать, и очень быстро утвердили эти изменения. Выделены дополнительные средства, за что большое спасибо всем членам правительства, которые поддержали это решение", - добавил министр.
Напомним, УНН сообщал, что в правительстве планируют выделить дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19.