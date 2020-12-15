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ВР підтримала збільшення окладів і розширення повноважень членам Нацради з питань ТБ і радіомовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект № 4107 щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідне рішення підтримали 269 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР підтримала збільшення окладів і розширення повноважень членам Нацради з питань ТБ і радіомовлення

"Ми пропонуємо статтю 5 Закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, яка регулює питання призначення членів Нацради, викласти у новій редакції з чітким алгоритмом процедури призначення членів Нацради Верховною Радою України", - зазначила заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Проектом пропонується внести зміни до положень Законів України "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення", "Про телебачення і радіомовлення", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19".

Передбачається, зокрема:
▪️ урегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена Національної ради;
▪️ для проведення відбору кандидатів на посаду члена Національної ради передбачається утворення конкурсної комісії, з метою обговорення запропонованих кандидатур і внесення на розгляд Президенту України відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями;
▪️ встановлюється чіткий та прозорий перелік вимог та обмежень до кандидатури на посаду члена Національної ради;
▪️ унормовано підстави дострокового припинення повноважень члена Національної ради;
▪️ удосконалюється оплата праці членів Національної ради та працівників Апарату.

Так, відповідно до запропонованих змін, кандидатом у члени Нацради може бути особа, яка відповідає таким вимогам:
1) є громадянином України та проживає в Україні не менше п'яти останніх років;
2) має вищу освіту;
3) має управлінський досвід, бездоганну репутацію, володіє високими морально-етичними якостями та здатна за станом здоров’я виконувати повноваження члена Національної ради;
4) останні п’ять років працювала у сфері журналістики, права, телерадіомовлення або електронних комунікацій;
5) володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Вводиться також норма про те, що дострокове припинення повноважень всього складу Нацради може відбутися внаслідок незатвердження річного звіту ради, за умови наявності відповідних рішень Верховної Ради України та Президента України.

Варто зазначити, що голова НСЖУ Сергій Томіленко у себе в Facebook зауважив, що законопроектом пропонується пріоритетно подбати про "достатні матеріальні умови" для членів Нацради, встановивши підвищені посадові оклади, зокрема, голові і заступникам Нацради.

Також, з його слів, на час карантину пропонується дозволяти Нацраді проводити позапланові безвиїзні перевірки ТРК в експрес-форматі.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики парламенту рекомендував парламенту ухвалити законопроект, який передбачає покарання для засобів масової інформації, які заперечують факт військової агресії Росії проти України.

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