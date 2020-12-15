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ВР поддержала увеличение окладов и расширение полномочий членов Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 4107 относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующее решение поддержали 269 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР поддержала увеличение окладов и расширение полномочий членов Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания

"Мы предлагаем статью 5 Закона о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, которая регулирует вопросы назначения членов Нацсовета, изложить в новой редакции с четким алгоритмом процедуры назначения членов Нацсовета Верховной Радой Украины", - отметила заместитель главы Комитета, глава подкомитета по вопросам информационной политики комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Проектом предлагается внести изменения в положения Законов Украины "О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания", "О телевидении и радиовещании", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19".

Предполагается, в частности:
▪️ урегулирование порядка представления кандидатур на должность члена Национального совета;
▪️ для проведения отбора кандидатов на должность члена Национального совета предусматривается создание конкурсной комиссии с целью обсуждения предложенных кандидатур и внесение на рассмотрение Президенту Украины соответствующего представления по каждой кандидатуре с выводами и рекомендациями;
▪️ устанавливается четкий и прозрачный перечень требований и ограничений к кандидатуре на должность члена Национального совета;
▪️ нормированы основания досрочного прекращения полномочий члена Национального совета;
▪️ совершенствуется оплата труда членов Национального совета и работников Аппарата.

Так, согласно предлагаемым изменениям, кандидатом в члены Нацсовета может быть лицо, которое отвечает следующим требованиям:
1) является гражданином Украины и проживает в Украине не менее пяти последних лет;
2) имеет высшее образование;
3) имеет управленческий опыт, безупречную репутацию, обладает высокими морально-этическими качествами и способно по состоянию здоровья исполнять полномочия члена Национального совета;
4) последние пять лет работало в сфере журналистики, права, телерадиовещания или электронных коммуникаций;
5) владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Вводится также норма о том, что досрочное прекращение полномочий всего состава Нацсовета может произойти вследствие неутверждения годового отчета совета, при наличии соответствующих решений Верховной Рады Украины и Президента Украины.

Стоит отметить, что глава НСЖУ Сергей Томиленко у себя в Facebook заметил, что законопроектом предлагается приоритетно позаботиться о "достаточных материальных условиях" для членов Нацсовета, установив повышенные должностные оклады, в частности, голове и заместителям Нацсовета.

Также, по его словам, на время карантина предлагается разрешать Нацсовету проводить внеплановые безвыездные проверки ТРК в экспресс-формате.

Напомним, ранее Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике парламента рекомендовал парламенту принять законопроект, который предусматривает наказание для средств массовой информации, которые отрицают факт военной агрессии России против Украины.

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