ВР підтримала посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Проектом Закону №3576 пропонується статтю 240 КК України доповнити нормами щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. Також передбачається ввести відповідальність за незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі та особливо великому розмірі, збільшити штрафи у порівнянні з діючими нормами. Передбачена відповідальність не лише для фізичних, а й для юридичних осіб.
Так, передбачаються наступні покарання:
▪️ незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі караються штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування;
▪️ незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або корисних копалин загальнодержавного значення у значному розмірі караються штрафом від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування;
▪️ якщо вищезазначені діяння вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або вчинені особою, раніше судимою за такий злочин - караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".