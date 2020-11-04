ВР підтримала посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин

Проектом Закону №3576 пропонується статтю 240 КК України доповнити нормами щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. Також передбачається ввести відповідальність за незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі та особливо великому розмірі, збільшити штрафи у порівнянні з діючими нормами. Передбачена відповідальність не лише для фізичних, а й для юридичних осіб.

Так, передбачаються наступні покарання:

▪️ незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі караються штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування;

▪️ незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або корисних копалин загальнодержавного значення у значному розмірі караються штрафом від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування;

▪️ якщо вищезазначені діяння вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або вчинені особою, раніше судимою за такий злочин - караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".