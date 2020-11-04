ВР поддержала усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Проектом Закона №3576 предлагается статью 240 УК Украины дополнить нормами об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения. Также предполагается ввести ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличить штрафы по сравнению с действующими нормами. Предусмотрена ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

Так, предусматриваются следующие наказания:

▪️ незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;

▪️ незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в крупном размере или полезных ископаемых общегосударственного значения в значительном размере наказывается штрафом от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи;

▪️ если вышеуказанные деяния совершены на территориях или объектах природно-заповедного фонда или совершены по предварительному сговору группой лиц, или совершены лицом, ранее судимым за такое преступление - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".