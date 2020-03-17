ВР підтримала можливість змін у своїй роботі на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Парламентарі на позачерговому засіданні ВРУ ухвалили в цілому проект постанови №3218 про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні. Відповідне рішення підтримали 358 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №3218 про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні передбачає, що у період карантину встановлюється наступне:
- голова ВРУ, у разі ухвалення урядом рішення про продовження карантину в Україні, може прийняти рішення про продовження роботи ВРУ в режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях та групах,
- з метою вирішення ВРУ невідкладних питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим ВРУ відповідних рішень, пленарні засідання скликаються головою ВРУ за пропозицією Погоджувальної ради,
- переносяться на четверту сесію ВРУ дев’ятого скликання дати проведення деяких парламентських слухань.
Нагадаємо, Верховна Рада України продовжить свою роботу в умовах епідемії коронавірусу та не буде йти на карантин.