ВР поддержала возможность изменений в своей работе на период карантина

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108794 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110771 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109290 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119769 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102372 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106423 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106878 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131713 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130520 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 191145 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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ВР поддержала возможность изменений в своей работе на период карантина

ВР поддержала возможность изменений в своей работе на период карантина

Киев  •  УНН

 • 10339 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Парламентарии на внеочередном заседании ВРУ приняли в целом проект постановления №3218 о некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине. Соответствующее решение поддержали 358 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект постановления №3218 о некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине предусматривает, что в период карантина устанавливается следующее:

- председатель ВРУ, в случае принятия правительством решения о продлении карантина в Украине, может принять решение о продолжении работы ВРУ в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах,
- с целью решения ВРУ неотложных вопросов, связанных с ситуацией в Украине и необходимостью принятия в связи с этим ВРУ соответствующих решений, пленарные заседания созываются председателем ВРУ по предложению Согласительного совета,
- переносятся на четвертую сессию ВРУ девятого созыва даты проведения некоторых парламентских слушаний.

Напомним, Верховная Рада Украины продолжит свою работу в условиях эпидемии коронавирусаи не будет идти на карантин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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