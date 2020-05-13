ВР не підтримала звернення до міжнародних організацій до річниці завершення Другої світової

Так, у своєму зверненні до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей, ВРУ мала закликати:



до вшанування пам’яті усіх загиблих у роки Другої світової війни борців з нацизмом і жертв нацизму;



до протидії будь-яким спробам реанімації тоталітарних ідеологій, поширенню нетерпимості та дискримінації за расовою, етнічною та гендерною ознаками;



до підтримки мультилатералізму, зміцнення солідарності держав задля розвитку міжнародних організацій, демократичних інституцій та захисту прав людини;



до посилення міждержавної взаємодії задля утвердження верховенства права, безпеки, миру і процвітання на європейському континенті безпеки;



до підтримки мирних ініціатив Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша щодо негайного припинення вогню, встановлення глобального перемир’я і консолідації зусиль задля мирного врегулювання конфліктів у світі;



до протидії будь-яким намаганням привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні, яку вибороли усі держави та народи - переможниці, особливо з метою цинічного виправдання своєї нинішньої агресивної політики та маскування ігнорування Російською Федерацією норм міжнародного права і порушення прав людини як всередині країни, так і на тимчасово окупованих територіях суверенних держав в Європі, зокрема України.



Нагадаємо, народні депутати схвалили проект постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України.



