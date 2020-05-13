ВР не поддержала обращение к международным организациям к годовщине окончания Второй мировой

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13642 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 77525 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109523 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181370 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184873 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391918 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226639 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501693 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349553 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230615 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16444 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 17170 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 15159 просмотра

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 13827 просмотра

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13148 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143869 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131851 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220118 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391918 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501693 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13643 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38933 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38575 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46091 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76172 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ВР не поддержала обращение к международным организациям к годовщине окончания Второй мировой

Киев • УНН

 • 14810 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления №3431 об обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в 1939-1945 годов. За постановление проголосовали 200 народных депутатов Украины, этих голосов не хватило для принятия решения, передает корреспондент УНН.

ВР не поддержала обращение к международным организациям к годовщине окончания Второй мировой

Так, в своем обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям, ВРУ должна была призывать:

  • к почтению памяти всех погибших в годы Второй мировой войны борцов с нацизмом и жертв нацизма;
  • к противодействию любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий, распространению нетерпимости и дискриминации по расовому, этническому и гендерному признакам;
  • к поддержке мультилатерализма, укреплению солидарности государств для развития международных организаций, демократических институтов и защиты прав человека;
  • к усилению межгосударственного взаимодействия для утверждения верховенства права, безопасности, мира и процветания на европейском континенте безопасности;
  • к поддержке мирных инициатив Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о немедленном прекращении огня, установлении глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов в мире;
  • к противодействию любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы - победительницы, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушения прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в частности Украины.

Напомним, народные депутаты одобрили проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождению политических заключенных - граждан Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,518.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99