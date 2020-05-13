ВР не поддержала обращение к международным организациям к годовщине окончания Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления №3431 об обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в 1939-1945 годов. За постановление проголосовали 200 народных депутатов Украины, этих голосов не хватило для принятия решения, передает корреспондент УНН.
Так, в своем обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям, ВРУ должна была призывать:
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- к почтению памяти всех погибших в годы Второй мировой войны борцов с нацизмом и жертв нацизма;
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- к противодействию любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий, распространению нетерпимости и дискриминации по расовому, этническому и гендерному признакам;
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- к поддержке мультилатерализма, укреплению солидарности государств для развития международных организаций, демократических институтов и защиты прав человека;
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- к усилению межгосударственного взаимодействия для утверждения верховенства права, безопасности, мира и процветания на европейском континенте безопасности;
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- к поддержке мирных инициатив Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о немедленном прекращении огня, установлении глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов в мире;
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- к противодействию любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы - победительницы, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушения прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в частности Украины.
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Напомним, народные депутаты одобрили проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождению политических заключенных - граждан Украины.