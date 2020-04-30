Нардепи схвалили звернення ВР до міжнародної спільноти щодо посилення тиску на Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Народні депутати схвалили проект постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України. Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, постанова має на меті закликати до засудження дій РФ, спрямованих проти територіальної цілісності та суверенітету України, а також:
▪️ продовжувати політику невизнання анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;
▪️ вимагати від РФ припинити депортацію цивільного населення тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та переміщення громадян Росії на тимчасово окуповану територію України, що призводить до зміни демографічного складу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
▪️ вимагати від Росії забезпечити безперешкодний та належний доступ усталеним міжнародним правозахисним механізмам на тимчасово окуповані території України з метою здійснення постійного моніторингу за ситуацією у сфері додержання прав людини;
▪️ вимагати від РФ припинення нарощування присутності військових сил у Чорному та Азовському морях.
Раніше в УНН повідомлялося, що Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва звернувся до міжнародної спільноти протидіяти спробам Росії уникнути санкцій під приводом боротьби з коронавірусом.