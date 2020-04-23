Комітет ВР закликав до міжнародної спільноти протидіяти спробам РФ уникнути санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва звернувся до міжнародної спільноти протидіяти спробам Росії уникнути санкцій під приводом боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
“Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 22 квітня 2020 року на своєму засіданні одноголосно ухвалив текст “Звернення комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей щодо спроб Російської Федерації домогтися послаблення або скасування міжнародних санкцій, запроваджених у відповідь на збройну агресію Російської Федерації проти України, під приводом боротьби з пандемією COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
У зверненні комітет закликав міжнародну спільноту:
— протидіяти дезінформації та спробам Російської Федерації уникнути під приводом боротьби з пандемією COVID-19 відповідальності за грубі триваючі порушення міжнародного права;
— сприяти подальшому дотриманню міжнародним співтовариством чіткої позиції, що єдиною легітимною підставою для скасування санкцій є припинення Російською Федерацією збройної агресії проти України та деокупація тимчасово окупованих територій України;
— реагувати на нові випадки порушень міжнародного права зі сторони Російської Федерації, зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України та інших держав посиленням тиску на державу-агресора і запровадженням нових санкцій та обмежувальних заходів.
Як повідомляв УНН раніше, РФ винесла на затвердження Генасамблеї ООН новий документ резолюції, що має сприяти послабленню санкцій. Однак Україна, як і на початку квітня, перервала так звану “процедуру умовчання” і заблокувала цю ініціативу.