ВР направила на доопрацювання законопроект про виділення коштів на інститут соцпрацівників

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії направила на повторне перше читання до комітету законопроект №3807 про зміни у держбюджеті на 2020 рік щодо відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, визначений Президентом як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується визначити бюджет для пілотного проекту "Організація соціальної роботи з сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах децентралізації", який здійснюватиметься шляхом запровадження компенсації витрат на здійснення соціальної роботи фахівцями із соціальної роботи.

Передбачається можливість забезпечити діяльність 11 тис. соцпрацівників в територіальних громадах міст, селищ та сіл для охоплення соціальною роботою та соціальними послугами всіх вразливих категорій сімей з дітьми.

Відтак пропонується доходи загального фонду державного бюджету збільшити на 280.000,0 тис. грн за рахунок збільшення планового обсягу податкових надходжень із податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг). Законопроектом пропонується спрямувати ці кошти до Мінсоцполітики для реалізації проекту.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу законопроект №3486 про внесення змін до законодавства щодо соцзахисту населення в період карантину, пов’язаного з COVID-19.

Українські Національні Новини

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