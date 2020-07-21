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4 марта, 15:53 • 114640 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119248 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР направила на доработку законопроект о выделении средств на институт соцработников

ВР направила на доработку законопроект о выделении средств на институт соцработников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии направила на повторное первое чтение в комитет законопроект №3807 об изменениях в госбюджете на 2020 год относительно восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, определенный Президентом как неотложный. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается определить бюджет для пилотного проекта "Организация социальной работы с семьями и детьми, принадлежащих к уязвимым группам населения и/или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в условиях децентрализации", который будет осуществляться путем введения компенсации расходов на осуществление социальной работы специалистами по социальной работе.

Предполагается обеспечить деятельность 11 тыс. соцработников в территориальных общинах городов, поселков и сел для охвата социальной работой и социальными услугами всех уязвимых категорий семей с детьми.

Поэтому предлагается доходы общего фонда государственного бюджета увеличить на 280.000,0 тыс. грн за счет увеличения планового объема налоговых поступлений по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг). Законопроектом предлагается направить эти средства в Минсоцполитики для реализации проекта.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу законопроект №3486 о внесении изменений в законодательство по соцзащите населения в период карантина, связанного с COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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