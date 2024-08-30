Впродовж 3 днів водопостачання на ділянці Донецького водогону буде відновлено – Донецька ОВА
Київ • УНН
Водопостачання до Дружківки і Костянтинівки буде відновлено впродовж трьох днів. Ремонт Другого Донецького водогону завершено, фахівці розпочали заповнювати його водою.
Водопостачання до Дружківки і Костянтинівки планується відновити найближчими днями. Пише УНН із посиланням на пресслужбу голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
Деталі
Завершено ремонт Другого Донецького водогону. Фахівці вже розпочали заповнювати його водою. Повноцінне відновлення водопостачання до Дружківки і Костянтинівки очікуємо впродовж трьох днів
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, що через ремонтні роботи на водогоні у Донецькій області тимчасово скорочено водопостачання до Дружківки та Костянтинівки.
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