В течение 3 дней водоснабжение на участке Донецкого водопровода будет восстановлено - Донецкая ОГА
Киев • УНН
Водоснабжение в Дружковку и Константиновку будет восстановлено в течение трех дней. Ремонт Второго Донецкого водопровода завершен, специалисты начали заполнять его водой.
Водоснабжение в Дружковку и Константиновку планируется восстановить в ближайшие дни. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
Детали
Завершен ремонт Второго Донецкого водопровода. Специалисты уже начали заполнять его водой. Полноценное восстановление водоснабжения в Дружковку и Константиновку ожидаем в течение трех дней
Напомним,
Ранее УНН передавал, что из-за ремонтных работ на водопроводе в Донецкой области временно сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку.
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