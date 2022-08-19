ВПО, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату – рішення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення, що внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату. Про це повідомляє урядовий портал, передає УНН.
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"Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 р, але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату. Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні уряду", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, для отримання допомоги людина має прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, яка підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія".
Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.
Доповнення
1 серпня в Україні змінилися правила виплат для ВПО. Уряд обмежив категорію українців, які можуть отримати грошову допомогу.