ВПЛ, которые не получили помощь, смогут повторно подать заявку на выплату – решение правительства

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"Внутренне перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дию" до 30 апреля 2022 г., но не получили помощь, смогут дополнительного обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление. Также нужно дополнительно подать информацию, которая хранится на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через приложение "Дия".

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022 года.

Дополнение

1 августа в Украине изменились правила выплат для ВПЛ. Правительство ограничило категорию украинцев, которые могут получит денежную помощь.