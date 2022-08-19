ВПЛ, которые не получили помощь, смогут повторно подать заявку на выплату – решение правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины принял решение, что внутренне перемещенные лица, которые не получили помощь, смогут повторно подать заявку на выплату. Об этом сообщает правительственный портал, передает УНН.
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"Внутренне перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дию" до 30 апреля 2022 г., но не получили помощь, смогут дополнительного обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление. Также нужно дополнительно подать информацию, которая хранится на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через приложение "Дия".
Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022 года.
Дополнение
1 августа в Украине изменились правила выплат для ВПЛ. Правительство ограничило категорию украинцев, которые могут получит денежную помощь.