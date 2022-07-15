Відсьогодні переселенці можуть отримати соцпослуги та виплати навіть якщо втратили паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Відсьогодні внутрішньо переміщені особи можуть отримати соціальні послуги та виплати навіть у разі втрати паспорта. Для цього можна буде використати документи із застосунку "Дія", зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.
Цитата
"15 липня внутрішньо переміщені особи можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності паспорта – на підставі довідки від Державної міграційної служби (ДМС) чи через застосунок "Дія". Запрацювала відповідна урядова постанова, яку ініціювало Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та ДМС", - ідеться в повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначили, що це значно спростить життя людям, які перемістилися із зон бойових дій і втратили документи. Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта, можна отримати в центрах надання адміністративних послуг, територіальних органах, підрозділах чи підприємствах ДМС.
Доповнення
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
Наразі Мінсоцполітики проводить оцінку доробок та розробки, щоб послугу щодо зняття людини з обліку внутрішньо переміщеної особи можна було запустити у мобільному застосунку "Дія".