Вперше за сім років: Україна перемогла на Кубку світу з фехтування на шаблях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна перемогла на Кубку світу з фехтування на шаблях, що стало першим подібним досягненням для жіночої збірної за сім років. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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"Жіноча збірна України з фехтування на шаблях перемогла на Кубку світу у грузинському Батумі! Це перше за останні сім років українське командне "золото" у жіночій шаблі на змаганнях такого рівня!", - повідомили в Мінмолодьспорту.
Деталі
Так, українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької у напруженому фінальному протистоянні перемогла збірну США з рахунком 45:42.
Зазначається, що тренерський штаб команди очолюють Євгеній Стаценко та Андреа Теренціо.
Нагадаємо
Україна здобула свою третю нагороду на Кубку світу з кульової стрільби в Баку.