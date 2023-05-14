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Кубок світу з кульової стрільби в Баку: Україна здобула свою третю нагороду

Кубок світу з кульової стрільби в Баку: Україна здобула свою третю нагороду

Київ • УНН

 • 1299997 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна здобула свою третю нагороду на Кубку світу з кульової стрільби в Баку, Азербайджан. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Цитата

"Третя медаль і третє "срібло" України на Кубку світу з кульової стрільби у столиці Азербайджану, Баку!

Сергій Куліш посів друге місце у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 м", - повідомили в Мінмолодьспорту.

Деталі

Так, срібний призер Олімпійських ігор-2016 завершив змагання з результатом 465.5 бала, поступившись 0.6 бала переможцю турніру Йіржі Пршіврацкі з Чехії.

Ще дві срібні медалі на Кубку світу в Баку здобули Олег Омельчук та Олена Костевич, у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Повідомляється, що змагання Кубка світу триватимуть до 15 травня.

Нагадаємо

На ЧЄ з дзюдо українські дефлімпійці здобули 20 медалей.

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