Кубок світу з кульової стрільби в Баку: Україна здобула свою третю нагороду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна здобула свою третю нагороду на Кубку світу з кульової стрільби в Баку, Азербайджан. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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"Третя медаль і третє "срібло" України на Кубку світу з кульової стрільби у столиці Азербайджану, Баку!
Сергій Куліш посів друге місце у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 м", - повідомили в Мінмолодьспорту.
Деталі
Так, срібний призер Олімпійських ігор-2016 завершив змагання з результатом 465.5 бала, поступившись 0.6 бала переможцю турніру Йіржі Пршіврацкі з Чехії.
Ще дві срібні медалі на Кубку світу в Баку здобули Олег Омельчук та Олена Костевич, у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
Повідомляється, що змагання Кубка світу триватимуть до 15 травня.
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