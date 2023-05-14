Кубок мира по пулевой стрельбе в Баку: Украина завоевала свою третью награду
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина получила свою третью награду на Кубке мира по пулевой стрельбе в Баку, Азербайджан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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"Третья медаль и третье "серебро" Украины на Кубке мира по пулевой стрельбе в столице Азербайджана, Баку!
Сергей Кулиш занял второе место в стрельбе из мелкокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 м", - сообщили в Минмолодежьспорта.
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Так, серебряный призер Олимпийских игр-2016 завершил соревнования с результатом 465.5 балла, уступив 0.6 балла победителю турнира Йиржи Пршиврацки из Чехии.
Еще две серебряные медали на Кубке мира в Баку завоевали Олег Омельчук и Елена Костевич, в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Сообщается, что соревнования Кубка мира продлятся до 15 мая.
Напомним
На ЧЕ по дзюдо украинские дефлимпийцы завоевали 20 медалей.