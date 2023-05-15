Впервые за семь лет: Украина победила на Кубке мира по фехтованию на саблях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина победила на Кубке мира по фехтованию на саблях, что стало первым подобным достижением для женской сборной за семь лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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"Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила на Кубке мира в грузинском Батуми! Это первое за последние семь лет украинское командное "золото" в женской сабле на соревнованиях такого уровня!", - сообщили в Минмолодежьспорта.
Детали
Так, украинская команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой в напряженном финальном противостоянии победила сборную США со счетом 45:42.
Отмечается, что тренерский штаб команды возглавляют Евгений Стаценко и Андреа Теренцио.
Напомним
Украина завоевала свою третью награду на Кубке мира по пулевой стрельбе в Баку.