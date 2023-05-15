Впервые за семь лет: Украина победила на Кубке мира по фехтованию на саблях

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"Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила на Кубке мира в грузинском Батуми! Это первое за последние семь лет украинское командное "золото" в женской сабле на соревнованиях такого уровня!", - сообщили в Минмолодежьспорта.

Детали

Так, украинская команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой в напряженном финальном противостоянии победила сборную США со счетом 45:42.

Отмечается, что тренерский штаб команды возглавляют Евгений Стаценко и Андреа Теренцио.

Напомним

Украина завоевала свою третью награду на Кубке мира по пулевой стрельбе в Баку.