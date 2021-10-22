"Вперше беру участь у такому": голова лічильної комісії розповів подробиці голосування за президента асоціації інфекціоністів

За його словами, скасувати рішення щодо результатів голосування вирішив не він, а член лічильної комісії Тарас Кобрин. Сам Когутич наголосив — він вперше брав участь у подібних заходах.

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“Я вперше беру участь у голосуванні в якості голови лічильної комісії. Результати вирішили скасувати, бо сама система не спрацювала. Були порушення як в один бік, так і в інший. Ми не підтасовували голоси. Тепер я думаю, що повинна зібратися асоціація і розв’язувати питання повторного голосування... Під час першого нашого засідання саме Тарас Кобрин, член рахувальної комісії, запропонував вважати голосування недійсним. Ми потім за це рішення проголосували всі, одноголосно”, — розповів голова лічильної комісії.

Додамо

Редакція УНН намагалася зв’язатися з Тарасом Кобриним для того, щоб він пояснив причини скасування голосування та, найголовніше, — чому в протоколі відсутня інформація щодо переможця. Однак він відмовився коментувати будь-які питання, пов’язані з цією темою.

Нагадаємо

У результаті журналістського розслідування редакція УНН виявила, що підсумки виборів президента Всеукраїнської асоціації інфекціоністів так і не були оприлюднені. Хоча учасники голосування намагалися дізнатися хто ж все-таки переміг, однак відповіді так і не отримали. В протоколі лічильної комісії теж не вказані подробиці голосування, а саме: скільки голосів за якого кандидата було віддано та хто переміг.

На думку юристів, протокол складений з порушеннями, через це його результат підлягає оскарженню.

Тим часом крісло президента Всеукраїнської асоціації інфекціоністів і досі фактично займає ось вже майже 30 років Михайло Андрейченко.