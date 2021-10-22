"Впервые участвую в таком": председатель счетной комиссии рассказал подробности голосования за президента ассоциации инфекционистов

По его словам, отменить решение о результатах голосования решил не он, а член счетной комиссии Тарас Кобрин. Сам Когутич подчеркнул — он впервые участвовал в подобных мероприятиях.

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“Я впервые участвую в голосовании в качестве председателя счетной комиссии. Результаты решили отменить, потому что сама система не сработала. Были нарушения как в одну сторону, так и в другую. Мы не подтасовывали голоса. Теперь я думаю, что должна собраться ассоциация и решать вопрос повторного голосования... Во время первого нашего заседания именно Тарас Кобрин, член счетной комиссии, предложил считать голосования недействительным. Мы потом за это решение проголосовали все единогласно”, — рассказал председатель счетной комиссии.

Добавим

Редакция УНН пыталась связаться с Тарасом Кобрином для того, чтобы он объяснил причины отмены голосования и самое главное — почему в протоколе отсутствует информация о победителе. Однако он отказался комментировать любые вопросы, связанные с этой темой.

Напомним

В результате журналистского расследования редакция УНН обнаружила, что итоги выборов президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов так и не были обнародованы. Хотя участники голосования пытались узнать кто же все-таки победил, однако ответа так и не получили. В протоколе счетной комиссии тоже не указаны подробности голосования, а именно: сколько голосов и за какого кандидата было отдано и кто победил.

На мнению юристов, протокол составлен с нарушениями, поэтому его результат подлежит обжалованию.

Между тем кресло президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов и до сих пор фактически занимает вот уже почти 30 лет Михаил Андрейченко.