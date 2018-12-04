Воєнний стан в Україні негативно позначиться на мирному процесі на Донбасі - Гризлов

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Введення з ініціативи Президента України Петра Порошенка воєнного стану в десяти областях країни негативно позначиться на мирному процесі на Донбасі. Про це заявив журналістам повноважний представник Російської Федерації в контактній групі Борис Гризлов після засідання в Мінську, передає УНН з посиланням на ТАСС.