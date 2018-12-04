Воєнний стан в Україні негативно позначиться на мирному процесі на Донбасі - Гризлов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Введення з ініціативи Президента України Петра Порошенка воєнного стану в десяти областях країни негативно позначиться на мирному процесі на Донбасі. Про це заявив журналістам повноважний представник Російської Федерації в контактній групі Борис Гризлов після засідання в Мінську, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Передвиборчий військовий стан, оголошений владою України, - негативний фактор для мінського процесу. Діяльність, яка здійснюється офіційним Києвом, підвищує ступінь небезпеки для жителів Донбасу і додатково погіршує гуманітарну ситуацію", - сказав він.
Додатковий контроль за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі українською стороною не узгоджено, незважаючи на його необхідність, зазначив Гризлов.
"У нинішніх умовах особливо необхідний додатковий контроль за дотриманням режиму припинення вогню. Пакет таких заходів, підтриманий посередниками в особі російської делегації і представників ОБСЄ, так і не був узгоджений українською стороною. Спробуємо досягти домовленостей на наступному засіданні", - сказав повпред РФ в контактній групі журналістам.
Нагадаємо, Російська Федерація і окупаційна "влада" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зірвали переговори з обміну заручниками.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.
ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.