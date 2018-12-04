Военное положение в Украине отрицательно скажется на мирном процессе на Донбассе - Грызлов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Введение по инициативе Президента Украины Петра Порошенко военного положения в десяти областях страны отрицательно скажется на мирном процессе на Донбассе. Об этом заявил журналистам полномочный представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов после заседания в Минске, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, — негативный фактор для минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию”, — сказал он.
Дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе украинской стороной не согласован, несмотря на его необходимость, отметил Грызлов.
“В нынешних условиях особенно необходим дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня. Пакет таких мер, поддержанный посредниками в лице российской делегации и представителей ОБСЕ, так и не был согласован украинской стороной. Попытаемся достигнуть договоренностей на следующем заседании”, — сказал полпред РФ в контактной группе журналистам.
Напомним, Российская Федерация и оккупационная “власть” на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорвали переговоры по обмену заложниками.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
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