Военное положение в Украине отрицательно скажется на мирном процессе на Донбассе - Грызлов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Введение по инициативе Президента Украины Петра Порошенко военного положения в десяти областях страны отрицательно скажется на мирном процессе на Донбассе. Об этом заявил журналистам полномочный представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов после заседания в Минске, передает УНН со ссылкой на ТАСС.