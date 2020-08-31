Воєнізована охорона в поїздах не підвищить ціну квитка — Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Воєнізована охорона, яка буде забезпечувати безпеку пасажирських потягів, жодним чином не вплине на ціну квитка. Про це в інтерв’ю УНН повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Так, на запитання, чи підвищить воєнізована охорона, яка повернулася в поїзди, ціни на квитки, міністр відповів: "Ні".
"Я думаю, що спочатку потрібно підвищувати сервіс, а потім говорити про підвищення цін на квитки. Нам треба побудувати систему. Я очікую, що Жмак (новий очільник УЗ Володимир Жмак — ред.) та ІТ-департамент наведуть лад з дублюючими функціями, встановлять камери з лічильниками, які будуть у тамбурі, у кожному вагоні, і тоді буде відомо в режимі реального часу, скільки продано квитків і скільки перебуває людей у вагоні", — зазначив Криклій.
Раніше УНН повідомляв про пілотний проект Укрзалізниці з охорони пасажирських потягів.