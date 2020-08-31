Военизированная охрана в поездах не повысит цену билета — Криклий

Так, на вопрос, повысит ли военизированная охрана, которая вернулась в поезда, цены на билеты, министр ответил: "Нет".

"Я думаю, что сначала нужно повышать сервис, а потом говорить о повышении цен на билеты. Нам надо построить систему. Я ожидаю, что Жмак (новый глава УЗ Владимир Жмак - ред.) и IT-департамент наведут порядок с дублирующими функциями, установят камеры со счетчиками, которые будут в тамбуре, в каждом вагоне, и тогда будет известно в режиме реального времени, сколько продано билетов и сколько находится человек в вагоне", - отметил Криклий.

Ранее УНН сообщал о пилотном проекте Укрзализныци по охране пассажирских поездов.